Tweede boosterprik voor 70-plussers, bewoners verpleeghuizen en kwetsbaren

Vanaf komend weekend worden 70-plussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand uitgenodigd voor een extra vaccinatie tegen het coronavirus. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het advies van de Gezondheidsraad overneemt om deze specifieke groepen een tweede boosterprik aan te bieden.

Kuipers schrijft dat de bescherming tegen corona het snelst afneemt bij deze groepen. Uit voorzorg krijgen ze daarom ongeveer drie maanden na hun laatste prik een extra vaccinatie aangeboden. Zo blijft hun bescherming tegen ernstige ziekenhuisopname op peil, iets wat Kuipers belangrijk noemt omdat het aantal besmettingen onder sommige groepen nog steeds toeneemt.

Vanaf maandag worden de eerste herhaalprikken uitgedeeld. 70-plussers kunnen daarvoor online of telefonisch een afspraak maken en indien mogelijk zelf bij de GGD geprikt worden. Als dat laatste echt niet kan, kan in overleg met de huisarts thuis worden geprikt.

Syndroom van Down

Volwassenen met het syndroom van Down, die vallen onder de groep met een verminderde weerstand, worden via hun huisarts uitgenodigd. Hun prik krijgen ze bij de GGD of in hun instelling.

Verder hebben mensen met een ernstige immuunstoornis al in oktober een uitnodiging voor een herhaalprik gekregen van hun medisch specialist. Voor die mensen noemt Kuipers het belangrijk dat ze nu, ruim drie maanden later, een nieuwe prik halen. Als mensen in aanmerking komen voor een extra herhaalprik, worden ze daarvoor opnieuw uitgenodigd.

In het advies van de Gezondheidsraad stond ook dat het niet nodig is om alle 18-plussers deze extra vaccinatie aan te bieden. Ook dat advies volgt het kabinet. Kuipers schrijft aan de Kamer dat de Gezondheidsraad in de tweede helft van maart bekijkt of aan meer mensen een herhaalprik moet worden aangeboden.