De oorlog in Oekraïne: bekijk hier de beelden van uur tot uur

Luchtaanvallen, Russische tanks die de grens over trekken en inwoners die wegvluchten. Hieronder kun je de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne volgen aan de hand van beelden uit het land.

Op de kaart zie je de plaatsen in Oekraïne waar de video's vandaan komen. Meerder keren per dag wordt deze pagina geactualiseerd. Let op: sommige beelden kunnen schokkend zijn.