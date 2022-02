Arts in Bunnik verdacht van moordpoging mag niet terug naar kinderen

Een 35-jarige arts uit Bunnik die wordt verdacht van poging tot moord op haar baby en zware mishandeling van haar zoontje blijft voorlopig gescheiden wonen van haar kinderen. Dat heeft de Utrechtse rechtbank besloten.

De verdediging had de rechtbank vorige week gevraagd om de kinderen weer 'gewoon' bij hun moeder te laten wonen. Maar volgens de rechtbank zijn er nog altijd "ernstige verdenkingen" tegen de vrouw. Het gevaar op herhaling wordt zwaar meegewogen, meldt RTV Utrecht.

De 35-jarige Sarah V. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van poging tot moord op haar pasgeboren dochtertje, anderhalf jaar geleden in het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het veel te vroeg geboren meisje lag daar in een couveuse.

Hartritmestoornis

Vanaf haar geboorte zou het kind van haar moeder twee maanden lang moedermelk hebben gekregen die sterk was verdund met de diarreeremmer loperamide. Door de loperamide zou het meisje een levensbedreigende hartritmestoornis en ademhalingsproblemen hebben opgelopen. Door de verdunde moedermelk bleef haar ontwikkeling achter, aldus het OM. Juist omdat ze arts is, had ze dit volgens de officieren van justitie moeten weten.

V. en de vader van het meisje spreken de beschuldigingen tegen. Ze zeggen dat de baby normaal groeide.

Vanwege de verdenkingen heeft het OM ook een oudere zaak tegen de moeder heropend. Zes jaar geleden werd zij door Veilig Thuis verdacht van mishandeling van haar zoontje, maar wegens gebrek aan bewijs werd die zaak in 2018 afgesloten. Het OM verdenkt de vrouw er nu alsnog van dat zij haar pasgeboren zoontje, dat met gezondheidsproblemen kampte, opzettelijk slecht verzorgde.

Vrij op voorwaarden

V. mag haar proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een van de voorwaarden is dat zij haar drie kinderen alleen onder toezicht en op afgesproken tijdstippen mag zien. Mensen van thuiszorgorganisatie Allerzorg, haar ouders of schoonmoeder moeten aanwezig zijn.

Volgens de verdediging van de arts is het slecht voor de ontwikkeling van de kinderen en de binding met hun moeder dat zij niet bij haar (en hun vader) in huis wonen. Maar volgens de rechtbank hebben medewerkers van Veilig Thuis vastgesteld dat het met de huidige regeling goed gaat met de kinderen en dat zij zich goed hechten aan hun moeder.

Verschillende deskundigen

Waarom de arts haar baby's iets wilde aandoen is niet duidelijk. Er zouden aanwijzingen zijn dat zij lijdt aan het syndroom van 'Münchhausen by proxy'. Dat is een psychische stoornis waarbij ouders hun kind willen verwonden.

Het OM zegt dat het om een complexe zaak gaat waarbij veel onderzoek nodig is. Er moeten verschillende deskundigen worden geraadpleegd. De rechtszaak staat op zijn vroegst eind dit jaar op de planning.