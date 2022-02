Aantal leden politieke partijen vorig jaar met 15 procent gegroeid

Het aantal mensen dat lid is van een landelijke politieke partij is vorig jaar ruim 15 procent gegroeid. De grootste groei boekte Forum voor Democratie, dat met bijna 59.000 leden ver vooroploopt, stelt het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in zijn jaarlijkse overzicht. Het instituut van de Rijksuniversiteit Groningen plaatste vorig jaar vraagtekens bij het door FvD opgegeven aantal, maar beschikt nu over een accountantsverklaring.

Het aantal leden van politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer daalde lange tijd. Maar de laatste jaren stijgt het weer. In 2020 waren er bijna 317.000 mensen die contributie betaalden, vorig jaar waren dat er ruim 321.000 en nu staat de teller op ongeveer 371.000.

Dat komt enerzijds doordat er na de Tweede Kamerverkiezingen, op 17 maart 2021, vier nieuwe partijen bij zijn gekomen: BBB, Bij1, JA21 en Volt. Zij zijn samen goed voor ruim 25.500 leden, zo'n 7 procent van het totaal.

Anderzijds zagen ook andere partijen in de Tweede Kamer hun betalende aanhang flink groeien: Forum voor Democratie met zo'n 30 procent, de Partij voor de Dieren met bijna een kwart, D66 met 17 procent en Denk met meer dan 10 procent.

PvdA tweede, CDA derde

Het CDA verloor het afgelopen jaar bijna 7 procent van zijn leden, maar bleef met 35.000 wel de derde partij, na FvD en de PvdA.

Het totale aantal mensen dat lid is van een politieke partij is nu weer ongeveer even hoog als dat in 1987, maar toen waren ze verdeeld over tien en nu over zestien partijen. De PVV telt niet mee in het overzicht, omdat het niet mogelijk is om lid te worden van die partij.