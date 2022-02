NVM zet huizen die in verkoop komen alvast 'anoniem' online voor doorstroming

Er is historisch weinig aanbod aan koopwoningen en woningbezitters willen vaak eerst een nieuw huis kopen voordat ze hun huis te koop zetten. Om in deze omstandigheden de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren gaat makelaarsvereniging NVM een proef doen. Huizen die binnenkort (mogelijk) op de markt komen, worden alvast 'anoniem' online gezet.

Zo'n huis wordt dan in algemene termen omschreven, zonder foto's: het aantal kamers, het aantal vierkante meters en de wijk. En als de eigenaar dat wil ook een prijsindicatie. De makelaarsvereniging noemt deze huizen het "aankomend aanbod" en ze zullen op de sites van NVM-makelaars zichtbaar zijn, maar niet op Funda.

Perspectief en vertrouwen

"Het (anoniem) inzichtelijk maken van aankomend woningaanbod kan zorgen voor perspectief en vertrouwen in het vinden van een geschikte woning", aldus de NVM. De organisatie heeft onderzocht of er vraag is naar zo'n dienst. Zo'n 85 procent van de mensen met verhuisplannen zegt er gebruik van te willen maken.

Van de woningeigenaren wil driekwart de woning aanmelden bij 'aankomend aanbod', ook om alvast de interesse in hun huis te peilen. Een huiseigenaar is niet verplicht om na aanmelding als 'aankomend aanbod' de woning ook echt in de verkoop te zetten.

Geen actie ondernemen

De NVM heeft verder regels opgesteld om te voorkomen dat 'aankomend aanbod'-woningen onderhands verkocht worden voordat ze echt op de markt komen. Zo mag een makelaar voor zo'n woning geen enkele actie ondernemen. "Pas nadat de woning volledig is aangemeld in ons uitwisselingssysteem mag de verkoop door een makelaar starten."

Het gaat om een proef die vandaag begint en tot eind dit jaar loopt. Daarna wordt het effect geëvalueerd.