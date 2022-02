Beurzen na aanval Oekraïne op verlies; olie en gas fors duurder

Olie en gas worden snel duurder en de aandelenbeurzen duiken wereldwijd in het rood. De aankondiging van de Russische president Poetin dat de oorlog in Oekraïne is begonnen zetten financiële markten wereldwijd in beweging.

De prijs van ruwe olie steeg meer dan 6 procent en schoot voor het eerst sinds 2014 boven de 100 dollar per vat. De prijs van gas stijgt rond de 22 procent. Rusland is een belangrijke exporteur van olie en gas.

Nu de oorlog in Oekraïne begonnen is, maken markthandelaren zich zorgen over mogelijke verstoringen van de leveringen van olie en gas. De prijsstijgingen zijn ook in Nederland te merken. De afgelopen dagen zijn de prijzen aan de benzinepomp opgelopen en ook de energierekening gaat omhoog.

Ook op de aandelenbeurzen zijn de gevolgen van de Russische aanvallen te merken. De Amsterdamse AEX-index verloor bij opening 3 procent en staat iets boven de 700 punten. Ook op de grote beurzen elders in Europa zijn vergelijkbare dalingen te zien. Het enige aandeel van de AEX dat op winst opende, is dat van olie- en gasconcern Shell.

De verliezen komen boven op de dalingen van de afgelopen weken, toen de spanningen rond Oekraïne steeds verder opliepen. De AEX verloor dit jaar 12 procent van zijn waarde. Beleggers vrezen dat de inflatie door het conflict verder gaat oplopen en dat de groei van de economie erdoor belemmerd wordt.

Russische beurs

Ook voor Rusland heeft het offensief in Oekraïne economische gevolgen. De aandelenbeurs van Moskou staat op maar liefst 45 procent verlies. De handel was aanvankelijk opgeschort, maar die werd in de loop van de ochtend hervat.

De waarde van de roebel is de afgelopen uren gedaald tot een nieuw record. De koers van de Russische valuta daalde aanvankelijk met meer dan 9 procent ten opzichte van de euro. Inmiddels is het verlies nog zo'n 6,5 procent.