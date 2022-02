Grungepionier Mark Lanegan (57) overleden

Lanegan stond bekend om zijn diepe stem. Hij begon zijn loopbaan in 1984 als voorman van The Screaming Trees, een band die weliswaar nooit de bekendheid kreeg van grungebands als Nirvana en Pearl Jam, maar die wel geldt als pionier in de grungescene die eind jaren 80 ontstond in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington. Hij begon als drummer, maar naar eigen zeggen was hij zo onbekwaam dat hij wel zanger moest worden.

Groot commercieel succes bereikte hij niet, maar met zeven albums met The Screaming Trees, tien soloplaten en samenwerkingen met Queens of the Stone Age en velen anderen wist hij een trouwe schare fans op te bouwen. Zijn grootste hit bereikte hij met Nearly Lost You. The Screaming Trees bleven tot 2000 bij elkaar, maar in de jaren 90 richtte Lanegan zich steeds meer op zijn solocarrière.

Nearly Lost You van The Screaming Trees uit 1992: