Abortus tot 24 weken niet langer strafbaar in katholiek Colombia

Met vijf rechters voor en vier tegen bepaalde het hof in de hoofdstad Bogotá dat vrouwen niet langer worden vervolgd voor het beëindigen van hun zwangerschap in de eerste 24 weken. De zaak was door de pro-choice-groep Causa Justa bij het hof neergelegd. Na de termijn van 24 weken mag alleen nog een abortus worden uitgevoerd als het leven van de moeder in gevaar is, als de zwangerschap voortkomt uit een verkrachting of als het ongeboren kind is misvormd.

Organisaties die strijden voor vrouwenrechten schatten dat jaarlijks 400.000 Colombiaanse vrouwen een clandestiene, risicovolle abortus ondergaan. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om vrouwen uit arme gezinnen. Leden van Causa Justa vierden na de uitspraak feest voor het gerechtsgebouw in Bogotá. De hoofdstedelijke burgemeester Claudia López twitterde "Na het stemrecht is dit de belangrijkste historische mijlpaal voor de autonomie van vrouwen".

De Colombiaanse aartsbisschop Rueda liet weten dat de Rooms-Katholieke Kerk het recht op leven blijft ondersteunen, vanaf de bevruchting tot aan de dood.

In sommige Latijns-Amerikaanse landen, met name in Midden-Amerika, is het afbreken van een zwangerschap in alle gevallen verboden, dus ook bij incest of verkrachting.