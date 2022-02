Politie Limburg ontslaat medewerker na 'vriendendienst'

De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen wegens plichtsverzuim. Na intern onderzoek bleek dat de medewerker een proces-verbaal van een bekende uit het systeem had verwijderd. In ruil daarvoor kreeg de werknemer een gift.

Uit het onderzoek bleek verder dat de medewerker ongewenste contacten onderhield met criminelen, informatie deelde over controles en lid was van een WhatsAppgroep waarin volgens de politie grove racistische, discriminerende en kwetsende beelden werden gedeeld. Volgens een woordvoerder van de politie past dit gedrag niet binnen de bedrijfscultuur van de politie.

Het verwijderen van een proces-verbaal in ruil voor een gift, is inmiddels voorgelegd aan het Openbaar Ministerie voor verder onderzoek, schrijft 1Limburg.

Wangedrag

Het is niet voor het eerst dat er politiemedewerkers in Limburg op straat worden gezet. Zo heeft de politie in juni 2020 vijf medewerkers van de eenheid Horst-Peel en Maas ontslagen vanwege wangedrag. Vier andere politiemensen werden teruggezet in rang, overgeplaatst of moeten overuren inleveren.

Uit een onderzoek bleek toen dat de betreffende medewerkers zich schuldig hadden gemaakt aan pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.