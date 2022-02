Huizen werden gemiddeld halve ton duurder in 2021

De gemiddelde transactieprijs in heel Nederland was vorig jaar 387.000 euro. Dat is ruim een halve ton meer dan in het jaar ervoor. Van de tien duurste gemeenten lagen er zeven in Noord-Holland. Van de tien goedkoopste gemeenten waren er drie in provincie Groningen en ook drie in Limburg.

Er waren ook nog twee gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs daalde: Veere in Zeeland en Ameland. Dat hoeft niet te betekenen dat huizen daar minder waard werden. Het kan ook zijn dat daar in 2020 bijvoorbeeld toevallig veel grote dure vrijstaande huizen zijn verkocht en in 2021 juist veel kleine, goedkope appartementen en dat daardoor de gemiddelde verkoopprijs omlaag ging.