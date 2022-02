Opnieuw grote olievondst Suriname

Voor de kust van Suriname is opnieuw een grote olievondst gedaan. Het Franse TotalEnergies en het Amerikaanse Apache Corporation zeggen dat bij proefboringen "een aanzienlijke hoeveelheid" olie en gas is aangetroffen. Beide bedrijven hebben een belang van 50 procent in het samenwerkingsverband voor oliewinning in Suriname.

Het is de vijfde vondst in twee jaar. In 2025 zou met de winning begonnen kunnen worden.

Shell liet eerder weten ook olie te willen zoeken voor de Surinaamse kust. Logistiek concern DP World uit Dubai investeert meer dan 100 miljoen dollar in een nieuwe oliehaven in Suriname.

Miljarden

De oliewinning zou de Surinaamse staatskas miljarden per jaar kunnen gaan opleveren. Het staatsbedrijf Staatsolie heeft het recht zich in te kopen in het samenwerkingsverband dat de olie gaat winnen. Ook krijgt Suriname royalty's en ontvangt het belastingen van de bedrijven die de olie naar boven halen.

Dat geld kan Suriname goed gebruiken. Het land kampt met hoge schulden en krijgt steun van het Internationaal Monetair Fonds om financieel overeind te blijven.