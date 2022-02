Topdrukte bij dierenpensions in vakantietijd door toevloed 'coronahonden'

Mensen met een huisdier die nu nog op zoek zijn naar een plek in een dierenpension voor de voorjaarsvakantie of de zomervakantie hebben een probleem: veel pensions zijn helemaal volgeboekt.

Het is extra druk omdat veel mensen tijdens de coronacrisis een hond hebben aangeschaft en nu zonder op vakantie willen.

Vanuit het hele land krijgt brancheorganisatie Dibevo meldingen van drukte in pensions, meldt Omroep West.

Bij een dierenpension in Pijnacker herkennen ze het beeld. Het pension heeft plaats voor veertig honden en 25 plekken in 'de crèche', de honden-dagopvang. "Nee, helaas kun je niet bij ons terecht", zegt pensioneigenaar Patrick van Koppen. "We kunnen ze niet opstapelen, dus vol is vol."

"Door corona zijn er heel veel coronahonden bijgekomen", zegt zijn partner Lucelien van Koppen. "Veel mensen gingen thuiswerken en wilden gezelschap om zich heen. Dus zijn er veel honden aangeschaft. We hebben het superdruk in de dagopvang en de crèche."

Gedragsproblemen

Coronahonden hebben vaak last van gedragsproblemen zegt Van Koppen. "De hond is gewend dat de baas of bazin altijd thuis was en nu er weer meer op kantoor wordt gewerkt, zit de hond alleen. Dat is hij niet gewend, dus er wordt wat afgeblaft."