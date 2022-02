Britse muziekondernemer Jamal Edwards (31) overleden

De Britse muziekondernemer Jamal Edwards is zondag op 31-jarige leeftijd overleden. Hij was de oprichter van SBTV, een online muziekplatform dat artiesten als Ed Sheeran, Stormzy en Jessie J lanceerde.

Edwards was een pionier in de Britse rap- en grimemuziek. Ook buiten de muziekwereld was hij een bekende naam. Hij was onder meer ambassadeur van de Prince's Trust, een liefdadigheidsinstelling voor jongeren die wordt gerund door de prins Charles. In 2014 kreeg hij een lintje voor zijn bijdrage aan de muziekwereld.

Zijn moeder zegt in een verklaring dat Edwards overleed na 'plotse ziekte'. Wat dat precies betekent is onduidelijk.

'Legende'

"Mijn eerste interview ooit was met jou", reageert zangeres Rita Ora op Instagram. "Jamal, onze eindeloze gesprekken over muziek en het geloof dat je in mij en in zo velen van ons had voordat we maar in onszelf geloofden. Ik ben er kapot van. Woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar ik ben om in je aanwezigheid te zijn geweest."

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zegt op Twitter dat de Britse muziek en entertainment "een van zijn grootste sterren heeft verloren". "Vandaag zijn we een legende verloren", klinkt het in een verklaring van YouTube. "Jamal Edwards was een inspiratie voor velen."