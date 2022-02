NS ziet toename agressie tegen medewerkers, wil meer bevoegdheden

Vorig jaar kwamen de in totaal 700 Veiligheid & Service-medewerkers, speciaal getrainde medewerkers van NS met een boa-bevoegdheid, ruim 3 miljoen keer in actie. In 2020 was dat nog 2.5 miljoen keer.

Het vervoersbedrijf vraagt het ministerie van Justitie om uitbreiding van de bevoegdheden voor deze veiligheidsmedewerkers, om overlast verder tegen te gaan. Zo moeten ze voortaan de identiteit van de aangehouden persoon kunnen vaststellen. Daar moet nu nog de politie voor worden ingeschakeld.

Escalatie

"Jaarlijks doen we 6000 assistentieverzoeken aan de politie die gaan over identiteitsvragen, maar soms heeft de politie andere prioriteiten. De collega's staan dan soms een half uur te wachten met iemand die is aangehouden. In die tijd kan het escaleren. Dat kun je voorkomen door sneller te handelen", licht Bosselaar toe.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door NS-medewerkers toegang te geven tot het systeem waarin nu alleen agenten kunnen controleren of iemands NAW-gegevens kloppen. Ook pleit het bedrijf ervoor dat veiligheidspersoneel mag optreden in de internationale Intercity tussen Amsterdam en Brussel, dus over de grens.