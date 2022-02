Directeur DPG Media in 2016 ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

Het Belgische bedrijf DPG Media, de uitgever van kranten als de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool, heeft in 2016 directeur-uitgever Jaak Smeets ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft het bedrijf bevestigd nadat ondernemer Yves Gijrath het had onthuld in zijn podcast The Gygs, schrijft onder meer de Volkskrant.

Smeets zou zich herhaaldelijk aan vrouwelijke medewerkers hebben opgedrongen. In 2016 lichtte een van de slachtoffers de hoogste baas in, ceo Christian van Thillo. Die schakelde een externe onderzoeker in die constateerde dat Smeets een aantal "ongepaste avances" had gemaakt. Dat leidde tot een berisping. Toen er kort daarop bij de directie opnieuw een klacht binnenkwam over Smeets werd hij ontslagen.

Reden voor ontslag niet bekendgemaakt

Het vertrek werd wel wereldkundig gemaakt, maar over de reden maakte DPG destijds niets bekend. Er werd gesuggereerd dat Smeets op eigen initiatief vertrok. Van Thillo bedankte hem openlijk voor de essentiële rol die hij in het bedrijf had gespeeld als leider, inspirator en bezieler.

Van Thillo heeft tegen Gijrath de aanleiding voor het ontslag bevestigd. Volgens Van Thillo is de aanleiding toen niet naar buiten gebracht op verzoek van de slachtoffers. Ook diverse hoofdredacteuren van DPG-kranten wisten destijds van het wangedrag van Smeets, maar besloten er niet over te publiceren.

De Volkskrant schrijft dat toenmalig hoofdredacteur Philippe Remarque het vooral zag als "interne personeelszaak". Volgens Remarque en Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan was er voor het uitbreken van de MeToo-discussie nauwelijks journalistieke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.

"Gezien de huidige discussie en het belang daarvan zou die afweging nu mogelijk anders uitpakken", aldus Van der Laan in Trouw.