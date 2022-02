'Credit Suisse had corrupte politici en criminelen als klant'

Criminelen, corrupte politici en mensenrechtenschenders konden jarenlang ongestoord bankieren bij het Zwitserse Credit Suisse, hoewel hun gedragingen bekend waren. Dat is volgens een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten de conclusie van een omvangrijk en zeldzaam lek van gegevens van de Zwitserse bank.

Onder meer de Süddeutsche Zeitung, The Guardian en The New York Times beschikken over gegevens van zo'n 30.000 rekeninghouders bij de bank, vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw tot aan afgelopen decennium. Twee derde van de betreffende rekeningen is na de eeuwwisseling geopend. Bij elkaar waren de rekeningen goed voor zo'n 95 miljard euro.

Een gewetensbezwaarde bankmedewerker stapte met de documenten naar de Süddeutsche Zeitung, die de gegevens deelde met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), waarin mondiaal bijna vijftig media verenigd zijn. Het OCCRP heeft het lek Suisse Secrets gedoopt.

Moordmiljardair

Onder de clientèle van Credit Suisse bevinden zich een voor corruptie veroordeelde beursregulator uit Hongkong, het omgekochte Duitse hoofd van Siemens in Nigeria, een veroordeelde Zweedse mensensmokkelaar en een corrupte Venezolaanse viceminister. Wat ze gemeen hebben, is dat ze vaak jaren nadat ze waren veroordeeld een rekening konden openen of behouden bij Credit Suisse.

Ook de voormalige Oekraïense premier Pavlo Lazarenko wordt genoemd. Hij was vanaf 1996 een jaar lang premier en maakte de regering volgens de Verenigde Naties 200 miljoen dollar afhandig. Een maand na zijn aftreden plaatste hij miljoenen op een rekening bij Credit Suisse.

Kringen rond de voormalige Egyptische dictator Mubarak waren ook klant bij Credit Suisse. Twee zoons van Mubarak hadden lange tijd een rekening, net als miljardair en partijgenoot Hisham Talaat Moustafa. In 2009 werd hij veroordeeld voor het beramen van de moord op zijn vriendin, een bekende Libanese zangeres. Pas in 2014 sloot Credit Suisse zijn rekening. Ook Mubaraks voormalige vicepresident Omar Suleiman, in Egypte betrokken bij marteling, had een rekening.

Bankgeheim

Credit Suisse wijst de beschuldigingen van het internationale consortium van de hand dat de bank niet adequaat heeft ingegrepen in het geval van discutabele klandizie. Bovendien gaat het volgens de bank om zaken uit het verleden en was de wetgeving toen minder strikt.

Zwitserse banken mogen geen crimineel geld aannemen, maar tegelijkertijd beschermen wetten het bankgeheim goed. Die leiden er ook toe dat Zwitserland een gewild oord is voor belastingontwijkers en -ontduikers. Sinds 2018 werkt Zwitserland wel deels mee aan het uitwisselen van informatie met belastingdiensten in het buitenland.

Credit Suisse gaf eerder toe Amerikanen geholpen te hebben de belastingautoriteiten in de VS te ontlopen. Daarvoor betaalde de bank een boete van ruim 2,5 miljard dollar. Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen Credit Suisse voor hulp bij het witwassen van geld van Bulgaarse cocaïnehandelaren.