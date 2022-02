Man in Australië dood door afzagen been na 'onderlinge afspraak'

Een 66-jarige Australische man is overleden nadat zijn been gisteren door een ander met een cirkelzaag was afgezaagd. Het afzagen van het been zou zijn gebeurd na een onderlinge afspraak. De twee kenden elkaar, zegt de politie.

Het incident was gisterochtend in een park in Innisfail, een stadje in de noordoostelijke provincie Queensland. De vermoedelijke dader is een 36-jarige man, hij is later opgepakt op verdenking van moord.

De agent die de zaak onderzoekt, zegt dat hij in zijn 34 jaar als rechercheur "nog nooit een situatie als deze" heeft meegemaakt.

Onder de knie

Volgens de politie reden de twee zaterdagochtend rond 04.00 uur samen naar het park. Zo'n twintig minuten later zaagde de 36-jarige man net onder de knie het been af van de ander. Daarna bracht de man het slachtoffer terug naar de auto, om vervolgens zelf te voet te vertrekken.

Het slachtoffer werd zo'n 20 minuten later door passanten gevonden. Hij leefde op dat moment nog, maar overleed voordat de hulpdiensten waren gearriveerd.

De politie probeert te achterhalen wat de precieze relatie was tussen de twee mannen en waarom ze kennelijk hadden afgesproken om een been af te zagen. De zaag was eigendom van het slachtoffer.

De 36-jarige verdachte verschijnt morgen voor een rechtbank.