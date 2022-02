Lente in februari, in dichte Keukenhof staan irissen al in bloei

Een vroege start van het voorjaar is kwetsbaar, waardoor er door vorst later in het jaar schade kan ontstaan. "Vorig jaar werd het ook weer kouder in april en mei. Dat kan nu ook gebeuren", zegt de bioloog.

Boswachter Leeuwis beaamt dat. "Als de grutto's die nu zijn teruggekeerd te maken krijgen met vorst, dan gaan de wormpjes die ze eten dieper de grond in waardoor ze er niet bij kunnen. Daardoor kunnen ze verzwakt raken."

Hooikoorts

Een ander gevolg is dat het hooikoortsseizoen eerder begint, zegt Van Vliet. "Dat zagen we rond de jaarwisseling, toen door de hoge temperatuur hazelaars en elzen al in bloei stonden. Hoewel mensen dit steeds normaler gaan vinden, is mijn punt dat het niet normaal is. Het heeft ook gevolgen voor veel sectoren."