Zeker veertien doden bij aanslag op restaurant in Somalië

Bij een zelfmoordaanslag in Somalië zijn zeker veertien doden en achttien gewonden gevallen. Een terrorist blies zichzelf op in een restaurant in Beledweyne, zo'n 350 kilometer van hoofdstad Mogadishu. De aanslag is opgeëist door de islamitische terreurgroep al-Shabaab.

Volgens getuigen zaten er veel lokale politici in het restaurant. Negen van de slachtoffers zijn lokale overheidsfunctionarissen. Een van de slachtoffers is een politicus die verkiesbaar was voor het Somalische parlement. In Beledweyne stond een verkiezingsronde voor het parlement op het punt van beginnen.

Somalië kent een indirect verkiezingssysteem, waarbij lokale afgevaardigden en stamoudsten leden van het Lagerhuis kiezen. Die kiezen op hun beurt later de president. De parlementsverkiezingen hadden in september 2021 moeten beginnen, maar werden keer op keer uitgesteld.

Verkiezingen verlopen traag

Uiteindelijk begon het proces pas in november, met als einddatum 24 december. Die deadline werd niet gehaald. De trage verkiezingen leidden ertoe dat president Mohamed de Somalische premier Roble schorste. Hij beschuldigde hem van het frustreren van het verkiezingsproces. Andersom beschuldigde Roble president Mohamed van hetzelfde.

Nu is 25 februari als laatste verkiezingsdag gepland, maar pas minder dan de helft van de 275 zetels is vergeven. De Verenigde Staten riepen Somalië vrijdag nog op de verkiezingen op een "geloofwaardige en transparante manier" tot een goed einde te brengen.

De laatste weken is al-Shabaab zeer actief met het plegen van aanslagen, vooral in Mogadishu. Volgens de lokale politie was het dodelijkste aanslag ooit in Beledweyne. In het noorden van Somalië, in Bosaso, was vandaag ook een aanslag. Een explosief ging af in een theehuis. Eén persoon kwam om, zes anderen raakten gewond. Die aanslag is nog niet opgeëist.