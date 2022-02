Zeven bezoekers vast in achtbaan in Plopsaland op 32 meter hoogte

In pretpark Plopsaland in De Panne in België zitten zeven bezoekers al urenlang op 32 meter hoogte vast in de achtbaan 'The Ride to Happiness'.

De attractie is rond 17.30 uur vastgelopen op het hoogste punt. De zeven mensen zitten vast in één karretje. Het regent en het waait hard, maar ze zijn volgens Belgische media niet in gevaar.

De brandweer probeert de bezoekers uit het karretje te bevrijden, maar de reddingsactie is vertraagd doordat de ladder niet hoog genoeg komt. Er moet er een andere ladderwagen komen om de mensen te bevrijden.

'The Ride to Happiness'' werd vorig jaar juli geopend. Plopsaland spreekt van de spectaculairste achtbaan van Europa. Het is een 'spinning coaster' waarbij de karretjes vrij kunnen ronddraaien tijdens de rit. Bezoekers worden twee keer gekatapulteerd naar een snelheid van 90 kilometer per uur en gaan tijdens de rit vijf keer over de kop.

Volgens de website Looopings.nl ging het mis bij de eerste lancering; de karretjes zouden een te lage snelheid hebben gehad, en bleven haken.