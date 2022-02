Zeven arrestaties na schietpartij op feestje Zwartewaal, 18-jarige gewond

Bij een schietpartij in een huis in het Zuid-Hollandse Zwartewaal is vanmorgen een 18-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie heeft zeven verdachten aangehouden.

In het huis was vermoedelijk een feestje gaande. Over de aanleiding voor de schietpartij en de identiteit van de schutter is nog niets duidelijk.