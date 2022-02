Verhaal van zieke Ege (13) vestigt aandacht op tekort niet-westerse stamceldonoren

Muhammet Cakir van de Bade Foundation weet als geen ander wat Eges familie nu meemaakt. Hij leidt een stichting die de naam draagt van zijn dochter Bade. Die werd in juli 2015 ziek, ook zij had acute leukemie. Na een korte periode kreeg Cakir te horen dat chemotherapie Bade niet meer zou helpen en dat er een donor gevonden moest worden. In de familie was er geen match en ook in de internationale database niet.

Afkomst speelt een belangrijke rol bij het vinden van een passende donor, om de kans op een match te vergroten. Dus besloot hij zelf mensen te gaan werven binnen de Turkse gemeenschap. Het verhaal van Bade werd ook groot nieuws in Turkije. Duizenden mensen meldden zich.

"Toen wij begonnen met zoeken naar donoren waren Turkse donoren bijvoorbeeld niet eens geregistreerd bij de internationale donorbank. In heel Turkije waren er maar 60.000", zegt Cakir nu. "Sinds die tijd is er veel veranderd. Turkije is nu wel aangesloten en naar mijn weten zijn er nu zo'n miljoen donoren."

Maar voor Bade kwam hulp te laat. Zij overleed begin 2016 op 4-jarige leeftijd.

Desondanks zet Cakir zijn missie voort. Met zijn stichting hoopt hij meer Turkse en Marokkaanse Nederlanders over te halen om stamceldonor te worden. Volgens hem weten veel mensen niet hoe klein de kans is om een geschikte niet-westerse donor te vinden in de internationale databanken. "Marokko is bijvoorbeeld internationaal niet eens aangesloten. Er is geen stamceldonorbank, laat staan donoren."