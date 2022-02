Nederlandse bergers naar brandend vrachtschip vol auto's bij Azoren

Bij de Portugese eilandengroep de Azoren staat sinds woensdag een vrachtschip met auto's in brand. Deskundigen van het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage onderzoeken hoe de brand kan worden geblust en de Felicity Ace kan worden geborgen, meldt moederbedrijf Boskalis.

Ook vanuit Spanje komt hulp naar het brandende en stuurloze schip. De Felicity Ace vaart onder Panamese vlag en was met Porsches, Audi's en Bentleys onderweg van Duitsland naar de VS. Mogelijk zijn er in totaal zo'n 4000 auto's aan boord.

De 22-koppige bemanning is geëvacueerd, er zijn geen gewonden, zo meldt de Portugese marine: