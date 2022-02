Schrijnende situatie migrantenkampen Libië geen groot onderwerp EU-Afrikatop

Meer economische en strategische samenwerking tussen Europa en Afrika: dat staat bovenaan de agenda van de top in Brussel met regeringsleiders van de EU en Afrika. Migratie, het onderwerp dat de vorige EU-Afrikatop in 2017 nog domineerde, is op de achtergrond geraakt.

Vijf jaar geleden liepen de gemoederen hoog op: veel Afrikaanse landen waren niet te spreken over de plannen van de EU om migranten gedwongen terug te sturen naar het land van herkomst. Over migratie wordt binnen Europa zeer verdeeld gedacht, maar er is wél consensus over het beleid om migranten tegen te houden aan de grens van de unie. Niemand wil een herhaling van zomer 2015, toen enorme aantallen migranten door Europa trokken.

Om dat te voorkomen werden indertijd met landen als Turkije, Marokko en Libië afspraken gemaakt om de migranten daar te stoppen en op te vangen, in ruil voor financiële compensatie. Maar inmiddels is duidelijk dat de leefomstandigheden van de migranten die in opvangkampen in Libië zitten, erbarmelijk zijn.

Cameramensen in Libië legden in opdracht van de NOS vast hoe twee migranten, Mahmoud en Suleiman, in Libië een moeizaam leven leiden en hopen op een beter leven in Europa: