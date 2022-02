'Vrouwelijke ondernemers trekken moeilijker kapitaal aan'

Het CBS concludeerde vorig jaar in de Financieringsmonitor al dat bedrijven van vrouwen vaker afvallen in alle stappen bij het opzetten van een onderneming. Ze zijn in de zoektocht naar financiering minder actief en minder succesvol.

Commercieel interessant

Om wat aan de positie van vrouwelijke ondernemers te doen kijkt ABN Amro ook naar zichzelf. "Wij hebben daar zeker een rol in te spelen, maar ook andere banken, overheidsinstanties en netwerkorganisaties", zegt Korteweg. "De maatschappij vereist dit ook."

Daarnaast is het volgens haar ook commercieel interessant om de positie van vrouwelijke ondernemers te verbeteren. "Als wij beter kunnen inspelen op de financieringsbehoefte van vrouwen, kunnen we meer klanten aantrekken. Dat is een win-winsituatie."

De bank wil dit onder meer doen door klantadviseurs op te leiden om gesprekken inclusiever te maken en meer vrouwelijke klantadviseurs aan te nemen.

Krappe beurs

ABN Amro keek in het onderzoek ook naar ervaringen van andere groepen vrouwen met banken. Zo blijkt ook dat vrouwen met een krappe beurs vaker vinden dat de bank hen minder goed helpt dan mannen in dezelfde situatie.

De bank noemt verder als opmerkelijke conclusie dat jonge vrouwen, zogeheten young professionals, zich minder verantwoordelijk voelen voor de financiën thuis: 56 procent van de vrouwen, tegenover 80 procent bij de mannen.

"Dit is een groep met een bacheloropleiding of hoger", zegt Korteweg. "Daar schrok ik best van. Als het al op die leeftijd zo scheef is, hoe krijgen we het dan weer recht?"