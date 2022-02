Werkgevers op vingers getikt om afspraken over werving personeel

Personeel is tegenwoordig een schaars goed en voor veel bedrijven en organisaties is de werving een steeds nijpender probleem. Het is niet alleen lastig om mensen te krijgen, maar ook moeilijk personeel vast te houden. Om wegkapen van elkaars personeel te voorkomen maken sommige werkgevers en werkgeversorganisaties afspraken over het niet werven of in dienst nemen van elkaars personeel.

Maar werkgevers mogen dit soort afspraken helemaal niet maken, omdat mededingingsregels dit verbieden, zo waarschuwt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Werknemers hebben de vrijheid om te werken bij wie ze willen.

Afspraken over het hoofd van werknemers heen over of en waar iemand werkt zijn gewoonweg verboden. Het is net zo verboden als onderlinge afspraken tussen bedrijven over het beperken van loonsverhogingen buiten een cao om.

Dergelijke afspraken bieden op korte termijn de werkgever misschien loonkostenvoordeel, op maar pakken nadelig uit voor werknemers. Het verstoort volgens de ACM een goede werking van de arbeidsmarkt, leidt tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De afspraken spelen vooral in sectoren met gekwalificeerd personeel, zoals de energie- en technieksector.

Volgens de ACM leidt krapte op de arbeidsmarkt en een grote behoefte aan personeel doorgaans tot hogere lonen en verbetering van de arbeidsomstandigheden, waarmee personeel wordt aangetrokken of vastgehouden. Afspraken tussen werkgevers over wie wel of niet mag worden aangenomen of vertrekken ondermijnen dit, zo vreest de ACM.