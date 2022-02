Eekhoorns en boommarters gaan eindelijk over dure brug

Een faunabrug in Den Haag over de N44 wordt eindelijk gebruikt door eekhoorns en boommarters. De brug werd in 2012 aangelegd om deze dieren te laten oversteken. Wildcamera's registreerden aanvankelijk nauwelijks klein overstekend wild, maar de dieren hebben de faunabrug dus toch omarmd.

In 2021 staken de dieren ruim vierhonderd keer de Benoordenhoutseweg (de N44) over tussen het Haagse Bos en landgoed Oosterbeek/Clingendael. "We kunnen wel spreken van een groot succes", zegt stadsecoloog Esther Vogelaar tegen Omroep West.

De gemeente Den Haag heeft de brug laten bouwen. Die kostte meer dan 150.000 euro en werd betaald met rijksgeld, als compensatie voor de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Den Haag naar Wassenaar.

Wildcamera's bij de overgang registreerden in de eerste twee jaar maar vijf eekhoorns die zich over de brug waagden. Raadsfractie Groep de Mos/Ouderenpartij wilde daarom weten of de aanleg geen geldverspilling was geweest. Het college gaf in 2016 toe dat de populariteit van de brug tegenviel, maar pleitte ook voor geduld.

En dat werd beloond. Vorig jaar zagen de camera's 263 verplaatsingen van eekhoorns. Boommarters staken 170 keer de Benoordenhoutseweg over. "De bewegingen laten zien dat de brug inmiddels een vast onderdeel is geworden van de leefomgeving van eekhoorns en boommarters. Onder andere voor het halen van voedsel. Door de twee gebieden met een brug te verbinden, voorkomen we inteelt en houden we de populaties gezond", zegt stadsecoloog Vogelaar.

Wintervoorraden aanleggen

De eekhoorns gebruiken de brug vooral in de periode dat zij hun wintervoorraden aanleggen. Met de 'eekhoornbrug' hebben zij een groter gebied waarin zij naar voedsel kunnen zoeken. Nu blijkt uit onderzoek dat boommarters de brug ook in de zomer veel gebruiken.

Boommarters en eekhoorns gebruiken de brug nauwelijks tegelijkertijd, want de boommarter is een roofdier, dat de eekhoorn als prooi ziet.

Vogelaar: "Uit de beelden blijkt dat de eekhoorns de brug vooral overdag gebruiken en dat de boommarters vooral 's nachts actief zijn. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat de dieren de brug echt in gebruik namen, maar we kunnen nu wel spreken van een groot succes."