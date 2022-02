Ahold profiteert ook in tweede jaar flink van corona

Ook het tweede coronajaar heeft supermarktconcern Ahold Delhaize geen windeieren gelegd. De supermarkten profiteerden van de coronacrisis doordat de horeca een tijdlang gesloten bleef of maar gedeeltelijk open mocht. Consumenten kochten daarom vaker en meer eten en drinken in de supermarkt. Ook het online boodschappen doen nam sterk toe.

De omzet van Ahold Delhaize groeide met 3,3 procent tot 75,6 miljard euro, en onderaan de streep bleef een nettowinst over van 2,25 miljard euro, een stijging van ruim 60 procent. De online-omzet bedroeg 7,7 miljard euro, dat is 40 procent meer dan in 2020.

Webwinkel Bol.com is goed voor een netto-omzet van 2,8 miljard euro, een stijging van 21 procent. Ahold Delhaize heeft plannen om Bol.com later dit jaar naar de beurs te brengen.

De laatste drie maanden van 2021 pakten volgens topman Frans Muller beter uit dan verwacht, ondanks de strubbelingen in de toeleveringsketen en de hoge inflatie. De hoge inflatie, door de gestegen kosten van energie, transport en grondstoffen, bezorgt de supermarktreus de nodige kopzorgen over prijzen en winstmarges.

In het voorbije jaar heeft Ahold Delhaize 364 miljoen euro uitgegeven aan covid-beschermingsmaatregelen in de supermarkten.

Ook zijn 38 overgenomen Deen-supermarkten omgebouwd tot AH-winkels. Het marktaandeel van supermarktketen Albert Heijn is dankzij de Deen-winkels met 0,2 procent gegroeid naar 35,9 procent. Daarmee blijft daarmee Albert Heijn in Nederland verreweg de grootste supermarktketen. Volgens cijfers van Nielsen IQ heeft AH's grootste concurrent Jumbo een marktaandeel van 21,8 procent.