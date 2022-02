Nederlands schip dat in 1970 verging bij Zuid-Afrika vrijwel zeker gevonden

De Telegraaf sprak met de nu 81-jarige oud-stuurman Karel Kaffa, een van de twee overlevenden. "Het was bar slecht weer. Zuidwesterstorm, windkracht 10." Het water dat over het schip was geslagen, was in een lading pijpen gestroomd die het schip aan boord had. Het schip werd instabiel en kapseisde.

Kaffa en een matroos wisten het schip nog te verlaten en een in een reddingsboot te komen. Ze hebben nog gewacht, maar er kwam niemand meer. Na een tijdje zagen ze het schip niet meer. De stroming dreef de twee naar de kust, waar ze uiteindelijk aanspoelden.

Kaffa bleef na de scheepsramp varen en maakte carrière in de scheepvaartwereld. De matroos stierf een paar jaar na het vergaan van de '102' bij een steekpartij op een schip in Indonesië.