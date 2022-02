Bedreiger van voormalig VWS-minister De Jonge veroordeeld tot twee jaar cel

Een 32-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het bedreigen op Facebook van voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

In september vorig jaar zette hij 's avonds na een coronapersconferentie vijf keer een bedreigende tekst op de Facebookpagina van De Jonge. "Hugo de Jonge, kogel door je kop en een bom op de Tweede Kamer. Alles opgelost!", postte de Emmenaar meerdere keren.

Een tijdje later deelde hij in een filmpje op Facebook het privéadres van de minister en weer later postte hij een bericht waarin hij schreef dat hij naar De Jonge onderweg was.

In december werd de man opgepakt. Hij zei tegen de politie dat hij het niet eens was met het coronabeleid en vond dat de minister angst zaaide. De man, die zwakbegaafd is en psychische problemen heeft, zat op dat moment in een instelling van het Leger des Heils in Emmen, meldt RTV Drenthe.

ISD-maatregel

Hij is al vaker veroordeeld, onder meer voor bedreigingen. De rechtbank heeft hem nu veroordeeld tot een ISD-maatregel, wat staat voor Inrichting Stelselmatige Daders. Die wordt opgelegd aan mensen die vaak in de fout gaan. Ze krijgen niet alleen celstraf, maar ook onderzoek en behandeling. De rechtbank vindt ISD nodig "ter beveiliging van de maatschappij en om te voorkomen dat hij in herhaling valt".

Volgens de rechtbank heeft het gedrag van de man niets met het uiten van kritiek op het coronabeleid te maken. "Dit raakt niet alleen de minister als persoon, maar kan ook een ontwrichtende werking hebben voor het uitvoeren van zijn publieke taak en daarmee voor de democratie."