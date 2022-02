Toch geen 1G voor buitenlocaties, alleen testen voor grote evenementen binnen

De verplichting om slechts mensen toe te laten als ze negatief getest zijn op het coronavirus (1G), gaat alleen gelden voor plekken binnen met meer dan 500 man publiek. Buitenlocaties zijn uitgezonderd van de verplichte test. Daardoor zijn voetbalwedstrijden en evenementen buiten dan vrij toegankelijk.

Het is een van de coronaversoepelingen die volgende week vrijdag ingaan, en die het kabinet vanavond wil bekendmaken, melden Haagse bronnen. Het coronatoegangsbewijs gaat in de ijskast.

Veel andere dingen waren al bekend: de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en de mondkapjesplicht vervallen volgende week ook (behalve in het openbaar vervoer en in het vliegtuig) en er zijn vanaf dan geen restricties meer in de sluitingstijden.

Ook deze week al versoepelingen

Aanstaande vrijdag gaan ook al versoepelingen in. Restaurants en cafés en de cultuursector mogen dan openblijven tot 01.00 uur. Het advies over de werkplek wordt: werk voor de helft thuis, Het advies om thuis maar vier bezoekers te ontvangen vervalt. De verplichte isolatie na besmetting wordt verkort van zeven naar vijf dagen. Mensen moeten dan wel 24 uur geen klachten meer hebben.

Vanochtend was er weer overleg tussen de meest betrokken bewindslieden en minister Kuipers van Volksgezondheid liet zich positief uit over de ontwikkelingen. Hij zei dat er wel een hoog aantal coronabesmettingen is, maar dat dat heel voorzichtig iets begint te dalen en dat de druk op de zorg naar verhouding laag is.

'Blijf verstandig; kans dat iemend besmet raakt, is hoog'

De minister voegde eraan toe dat mensen moeten blijven opletten: "Bij het huidige aantal besmettingen is de kans dat iemand besmet raakt hoog. De kans dat je het daarmee overdraagt aan iemand die kwetsbaarder is, is zeer wel aanwezig. Dus ik zal vanavond benadrukken: blijf gewoon verstandig en blijf voor jezelf en voor je omgeving opletten."

Vanavond maakt Kuipers de details bekend op een persconferentie, voor het eerst zonder de premier. Er liggen voorlopig geen nieuwe persconferenties in het verschiet.