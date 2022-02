Ook scholen willen compensatie voor hogere energierekening

Scholen komen in de knel door de stijgende energieprijzen, zegt de PO-Raad, die opkomt voor schoolbesturen in het basisonderwijs. De raad waarschuwt dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kan komen door de hogere energierekening.

De PO-Raad hoopt daarom dat de overheid met meer budget komt om de stijgende energieprijzen te kunnen betalen.

44 procent van de schoolbesturen heeft nu al te maken met een stijging van de energieprijzen, blijkt uit een peiling van de organisatie waar 235 schoolbesturen aan hebben meegedaan. De rest van de scholen gaat de gevolgen van de stijgingen later voelen; zij hadden de prijs voor langere tijd vastgezet.

Ook de extra ventilatie vanwege corona brengt kosten met zich mee; driekwart van de scholen gebruikt daardoor nu meer energie. De raad schat in dat schoolbesturen straks 50 tot 70 procent meer geld aan energie kwijt zijn; die hogere energiekosten zou scholen dwingen om op andere vlakken te bezuinigen.

Bezuinigen op personeel

Doorgaans geven scholen grofweg 80 procent van hun budget uit aan personeel, en 20 procent aan materiële kosten, waaronder meubilair, lesmateriaal en de energierekening. De PO-Raad vreest dat er uiteindelijk bezuinigd moet worden op personeel, wat betekent dat er minder leerkrachten kunnen worden aangenomen. "En dat heeft gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen en de onderwijskwaliteit."

Hoe groot de problemen zijn, verschilt per school. De raad zegt dat een groot aantal schoolgebouwen nu verouderd is; 31 procent heeft energielabel G.

De onderwijskoepel hoopt dat de kosten voor immateriële zaken, zoals de energieprijzen, snel worden aangepast. Die budgetten worden elke vijf jaar onder de loep genomen; de laatste keer was in 2017. Toen bleek dat schoolbesturen in de periode 2010 tot en met 2014 35 procent meer uitgaven aan kosten dan waarvoor ze werden bekostigd. "En de materiële kosten zijn sinds die tijd alleen maar toegenomen."