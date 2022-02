Tienduizenden kippen geruimd bij Gronings bedrijf vanwege vogelgriep

Op een pluimveebedrijf in Woltersum (Groningen) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden meer dan 50.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd. In een straal van tien kilometer geldt een vervoersverbod, heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bekendgemaakt.

Zoals gebruikelijk wordt er een zogeheten traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Naar aanleiding daarvan kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Er liggen dertien bedrijven binnen tien kilometer van het getroffen bedrijf. Daarvoor geldt nu een vervoersverbod, meldt RTV Noord.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Die worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.