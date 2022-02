Frankrijk pakt endometriose aan: 'Geen ziekte van vrouwen, maar van samenleving'

Pauline Lemarchand (29) maakte dat zelf mee. Bij haar werd vorig jaar, pas door de vierde gynaecoloog die ze bezocht, endometriose vastgesteld. "En de schatting is dat ik het al sinds mijn 15e of 16e heb", vertelt ze. "Ik heb kramp ter hoogte van mijn eierstokken, ik heb harde pijnscheuten in mijn benen. Ik word misselijk, ik geef over. Soms duizel ik van de pijn."

Het ontregelt haar dagelijkse leven. "Thuis eten klaar maken is al moeilijk. Rechtop blijven staan lukt soms niet. Seks met mijn partner is heel moeilijk. En op mijn werk moet ik me drie à vier dagen in de maand ziek melden. Ik heb geprobeerd mijn baas het uit te leggen, maar ze heeft er geen enkel begrip voor."

Op de agenda zetten

In Frankrijk voeren patiëntenorganisaties zoals Endo France al 20 jaar campagne om aandacht te vragen voor de ziekte. De laatste jaren werden de handen ineengeslagen met gynaecologe Chrysoula Zacharopoulou. Zij is een partijgenoot van Macron, ze zit in het Europees Parlement, en ze wist de ziekte op de politieke agenda te krijgen.

"Macron nam de aanpak van endometriose op in zijn verkiezingsprogramma van 2017 en die belofte lost hij nu in", zegt Zacharopoulou. Dat het jaren duurde voor het zover was, verbaast haar niet. "Het is een taboe om te praten over ongesteldheid. Ook in onze westerse vrije samenlevingen. Dus het is al helemáál taboe om te praten over een ziekte die verband houdt met ongesteldheid. Dat is nu gelukkig aan het veranderen.''

Wel wil ze nog een oproep doen. "Frankrijk is het eerste EU-land dat met een nationaal endometriose-plan komt. Nu is het de beurt aan de andere Europese landen, dus ook jullie, Nederlanders. Want ook 1 op de 10 Nederlandse vrouwen krijgt endometriose."