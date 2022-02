Valentijnsliefde is leuk, maar het mag niet te veel kosten

Wie vandaag een Valentijnsboeket koopt, is een stuk duurder uit dan vorig jaar. In een jaar tijd is een bos rozen 20 procent duurder geworden. De prijs voor snijbloemen als tulpen en anjers is zo'n 10 procent hoger, meldt Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door de hoge gasprijs en de gebrekkige transportcapaciteit vanuit Afrika. "Die hoge gasprijzen hebben een tekort aan rozen veroorzaakt", zegt Hendrik Mostert, bloemeninkoper bij firma Van Beest: "Kwekers kunnen het zich niet veroorloven om even veel te stoken als voorheen."

Omdat Valentijnsdag in de winter valt, is het gebruik van gas om de kassen te verwarmen juist nodig. "Als het buiten koud is met weinig zon, zoals nu, groeit de bloem niet hard genoeg." Kwekers kunnen het zich volgens Mostert niet permitteren om al hun kassen te gebruiken. Daardoor is bij rozen het aanbod kleiner dan de vraag, die voor Valentijnsdag extra hoog is. Dat drijft de prijs op.

Normaal importeren inkopers in de winter ook veel rozen uit Afrika. Maar daar zit het volgende probleem: de transportproblemen die door corona zijn ontstaan zijn nog steeds niet opgelost. "Er komen veel minder vliegtuigen met rozen onze kant op dan de jaren hiervoor", beaamt Mostert. Daardoor loopt het tekort verder op.