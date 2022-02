Docenten willen meer aandacht voor seksuele vorming in onderwijs

Docenten vinden dat er in het voorgezet onderwijs te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming, met name in de bovenbouw. Ook zijn ze ontevreden over de onderwerpen die aan bod komen, zeggen het expertisecentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland, een onderdeel van de Stichting Aidsfonds.

Deze organisaties lieten eind vorig jaar twee peilingen doen, nog voor de uitzending van BOOS vorige maand, over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Sinds die onthullingen staat het thema in verschillende sectoren weer prominent op de agenda.

In de eerste peiling werden 400 docenten uit het voortgezet onderwijs ondervraagd. 55 procent vond dat er voor seksuele vorming meer tijd moet worden uitgetrokken. 72 procent vond dat seksuele vorming niet alleen in de onderbouw maar ook in de bovenbouw verplicht moet zijn.

Dat is nu niet het geval. Voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs heeft de overheid vastgesteld dat leerlingen moeten leren hoe ze respectvol met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving omgaan, waaronder ook seksuele diversiteit.

Vakdocenten

In een tweede peiling, onder 213 schoolleiders en 550 vakdocenten (vooral maatschappij en biologie), antwoordde 22 procent dat scholen te weinig aandacht besteden aan seksueel plezier en 36 procent dat er te weinig aandacht is voor wederzijdse instemming bij het hebben van seks. 46 procent wil meer aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en 57 procent meer aandacht voor veiligheid in relatie tot seks en het internet.

Rutgers en Soa Aids Nederland roepen het kabinet op om seksuele vorming in het voortgezet onderwijs een structurele plek te geven. "Het is hoog tijd dat seksuele vorming met concrete verplichte kerndoelen wordt uitgewerkt in het nieuwe curriculum", zegt Luc Lauwers van Rutgers. Volgens beide organisaties kan alleen dan een nieuwe generatie opgroeien "met begrip van diversiteit en respect voor elkaars grenzen én wensen".

Vandaag is het Valentijnsdag. De beide organisaties hebben deze week uitgeroepen tot De Week van de Liefde. Ze helpen scholen bij het organiseren van lessen over liefde en seksualiteit. Dit jaar is het thema liefde voor jezelf.