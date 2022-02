Politie vindt 350 kilo cocaïne en 19 vuurwapens in Breda, twee aanhoudingen

Bij een controle van een busje in Breda heeft de politie gisteravond 350 kilo cocaïne gevonden. Na een inval in een horecazaak, waar het busje wegreed, zijn ook 19 vuurwapens gevonden. Twee mannen zijn aangehouden.

Agenten zagen om 19.45 uur het busje voor de zaak wegrijden. Volgens Omroep Brabant gaat het om een shishalounge. De agenten besloten het busje te controleren en gaven de bestuurder een stopteken, maar die reageerde daar niet op. Na een achtervolging door het centrum van Breda werd het busje klemgereden. De bestuurder probeerde volgens de politie nog te vluchten, maar gaf zich snel over.

Terwijl de bestuurder, een 38-jarige man uit Teteringen, en zijn passagier, een 44-jarige man zonder vaste woonplaats, naar een politiebureau werden gebracht, werd de cocaïne gevonden in het busje. Daarop werd besloten ook een inval te doen in de horecagelegenheid. In het pand vond de politie de vuurwapens.

Het onderzoek naar de herkomst van de drugs en de wapens is nog bezig. De gemeente wordt ingelicht over de actie, aldus de politie.