'Oldtimer ter waarde van 250.000 euro uitgebrand in Bavel'

In het Brabantse dorp Bavel is vanmiddag een kostbare auto uitgebrand: een Maserati 3500 GTI uit 1963. Volgens een persfotograaf die als een van de eerste ter plaatste was, had de oldtimer een waarde van 250.000 euro.

De brandweer was er snel bij, maar kon niet meer voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Er stroomde benzine uit de tank, waardoor het lastig was om het vuur te doven.

Weggetakeld

Het uitgebrande autowrak is door een bergingsbedrijf weggetakeld.

Andere Maserati 3500 GTI's gebouwd in de jaren 60 worden te koop aangeboden voor ruim 200.000 euro. Zo staat er op de Nederlandse verkoopsite AutoScout24 zo'n oldtimer, gebouwd in 1966, te koop voor 229.000 euro. Ook op het Duitse platform Classic Trader beginnen de prijzen voor deze modellen ruim boven de twee ton.