'Luierschaamte' na aangescherpte regels in Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder probeert om een oplossing te vinden voor groeiend aantal gebruikte luiers dat de inwoners thuis hebben liggen. Wellicht dat de gemeente meer luiercontainers plaatst. In de tussentijd moeten goed sluitende bewaarzakken een oplossing bieden voor de stinkende voorraad.

Het probleem is op 1 januari ontstaan. Tot die tijd mochten gebruikte luiers in de bak voor groente-, fruit- en tuinafval. Maar de invoering van strengere regels voor compost maakte daar een eind aan: wegwerpluiers bevatten plastic en mogen niet langer in de groene bak.

Luiers moeten sindsdien bij het restafval, meldt Omroep Flevoland. Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Uit milieuoverwegingen wil Noordoostpolder juist voorkomen dat de inwoners hun grijze bak met restafval aan de weg zetten. Elke keer dat ze dat toch doen, moeten ze 'legingsvergoeding' betalen.

Luierschaamte

Er ís een gratis alternatief, althans tijdens kantooruren: bij de milieustraat in Emmeloord staan speciale luiercontainers. Maar veel mensen vinden het onzinnig om daar telkens met tien of twintig volle luiers naartoe te rijden vanuit Urk of Bant. Dus sparen ze de luiers op.

"Als je bang bent dat het gaat stinken, zijn er voor thuis ook speciale bewaarzakken voor volle luiers", liet wethouder Anjo Simonse begin januari weten.

Iets meer dan anderhalve maand later lijkt dat beleid zich tegen de gemeente te keren. Voordat een kind zindelijk is, gebruikt het meer dan 5000 luiers. Moet je die allemaal inzamelen en de berg dan naar de milieustraat vervoeren, zo vraagt de plaatselijke VVD-fractie zich verontrust af. De partij wil bovendien "luierschaamte" voorkomen. Sommige mensen vinden het moeilijk om met gebruikte luiers over straat te gaan.

Wasbare luiers

De kans is groot dat Noordoostpolder speciale luiercontainers gaat bijplaatsen. Maar zelfs als dat gebeurt, zet de wethouder liever in op alternatieven.

"Recyclen van luiers kán bijvoorbeeld prima. Probleem is alleen dat de capaciteit voor recyclen nu onvoldoende is. Het zal nog wel twee, drie jaar duren voordat die op orde is", zegt Simonse. "Maar dan nog is er een alternatief: wasbare luiers. Uit onderzoek blijkt dat die milieuvriendelijker én in gebruik goedkoper zijn dan wegwerpluiers."