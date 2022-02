Politie houdt bij Parijs honderden demonstranten in voertuigen tegen

De Franse politie heeft auto's, campers en trucks tegengehouden die probeerden Parijs binnen te komen met het zogenoemde vrijheidskonvooi. Volgens persbureau Reuters werden ongeveer vijfhonderd voertuigen tegengehouden. De voertuigen werden gestopt bij drie toegangswegen naar de hoofdstad. Er zijn meer dan 200 bekeuringen uitgedeeld.

Vanuit meerdere delen in Frankrijk zijn konvooien onderweg naar Parijs. Het gaat om enkele duizenden voertuigen, maar mogelijk sluiten nog meer mensen zich aan bij de stoeten. Sinds woensdag zijn ze onderweg. Veel van de demonstranten waren gisteravond al in de buurt van Parijs en hebben gelogeerd op parkeerterreinen.

In en rondom de hoofdstad zijn duizenden politieagenten ingezet om de groepen te weren uit de binnenstad. In Parijs staan tientallen gepantserde voertuigen die het konvooi op afstand moeten houden. De Franse regering kondigde aan hard op te treden tegen demonstranten die de binnenstad willen bereiken met hun voertuigen. Ze kunnen hoge boetes verwachten, hun rijbewijs kan jarenlang worden ingetrokken en zij riskeren celstraffen.

Deel betogers wil naar Brussel

Een deel van de demonstrerende chauffeurs zou het verkeer in de hoofdstad in het weekend willen blokkeren. Ook willen zij maandag naar Brussel rijden om het protest daar voort te zetten. De Belgische en Brusselse overheden hebben het konvooi verboden en zijn van plan om grenscontroles uit te voeren.

De groep liet zich inspireren door de demonstrerende truckers in Canada. Ze demonstreren tegen de coronamaatregelen van de Franse regering, maar het protest wordt ook gebruikt om andere onvrede te uiten. Zo zijn er ook actievoerders aanwezig die al meededen met de Gele-Hesjesprotesten. Die begonnen na onvrede over de brandstofbelastingen, maar groeiden ook uit tot een algeheel protest tegen de Franse regering.

Ook in Nederland demonstreert een groep mensen in een konvooi tegen het coronabeleid. Zij zijn in Den Haag en blokkeren onder meer het Binnenhof.