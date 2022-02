Criminelen gebruiken foute hostingbedrijven voor activiteiten vanuit Nederland

Tientallen buitenlandse bedrijven die serverruimte van hostingbedrijven doorverhuren, helpen criminelen om hun activiteiten te ontplooien vanuit Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om het uitvoeren van aanvallen met gijzelsoftware, meldt platform voor onderzoeksjournalistiek Pointer na eigen onderzoek op basis van politiedata.

De politie waarschuwde Nederlandse internetproviders in november per brief voor een groep doorverhuurders. In deze brief noemde de politie ongeveer zeventig mogelijk malafide bedrijven. Pointer onderzocht deze lijst in samenwerking met antispamorganisatie Spamhaus en kwam tot de conclusie dat de afgelopen maanden tientallen criminele activiteiten via de netwerken van deze bedrijven zijn ondernomen.

"Het valt meteen op dat het om serieuze cybercrime gaat", zegt Carel Bitter van Spamhaus. "Het zijn geen simpele winkeldiefstallen, maar de gewelddadige roofovervallen van de cybercrime".

Infrastructuur

Omdat Nederland goede digitale infrastructuur heeft, is het land populair bij internationale criminelen. Hostingbedrijven verhuren ruimte op computerservers aan internationale resellers. Onder hen zitten dus ook malafide bedrijven die ruimte aan cybercriminelen verhuurt.

