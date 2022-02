Nederlands schip verliest 30.000 liter brandstof voor Canadese kust

Een Nederlands vrachtschip heeft voor de oostkust van Canada 30.000 liter brandstof verloren. Het gaat volgens Canadese media om het schip MV Alaskaborg, dat eigendom is van de Koninklijke Wagenborg uit Delfzijl.

Het schip, dat 143 meter lang is, voer vanuit Baie Corneau in de provincie Quebec naar Rotterdam toen de brandstoftank donderdagochtend in zwaar weer lek raakte. Dat gebeurde bij de zuidkust van het eiland Newfoundland.

Er kwam zo'n 30.000 liter brandstof in het ruim terecht, waarna de bemanning het olie-water-mengsel dat ontstond overboord pompte. Het lek is inmiddels gedicht. Niemand is gewond geraakt.

Maatregelen

De Canadese autoriteiten spreken van een "onopzettelijk vervuilingsincident". Ze hebben de Alaskaborg opdracht gegeven om koers te zetten naar de haven van de provinciehoofdstad St. John's.

Wagenborg zegt in een verklaring tegen Canadese media volledig mee te werken met de autoriteiten. Ook belooft het bedrijf maatregelen te treffen om verdere milieuschade te beperken.