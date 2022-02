EU wil met conferentie over de toekomst dichter bij burgers komen

Uit een rondgang onder deelnemers blijkt dat de meningen van de deelnemers over het initiatief sterk uiteenlopen. Van "ik voel me niet op mijn gemak" tot "het is goed om hier te zijn".

Mensen kregen onverwachts een uitnodiging om mee te doen. Zo ook Huub Verhoeven (24) uit Arnhem. "Ik kreeg een willekeurig telefoontje en werd gevraagd om hieraan mee te doen. Ik dacht eerst dat het nep was." Verhoeven ging het na en ontdekte dat het om een serieus verzoek ging.

Hij is gematigd enthousiast over de conferentie. Eerder was Verhoeven niet politiek geëngageerd, maar dat is veranderd. Hij heeft nu het gevoel mee te kunnen praten over belangrijke thema's.

Geïntimideerd

Ymare van Halen-Van der Sluis (37), ondernemer en moeder van 4, is aanzienlijk minder enthousiast over de panels. "Ik zit als ambassadeur in een werkgroep, maar politici houden alleen maar monologen en er wordt helemaal niet naar ons geluisterd."

Bij een van de eerste bijeenkomsten, in Straatsburg, voelde ze zich totaal niet op haar gemak en zelfs geïntimideerd. Verhoeven herkent dat, maar zag wel een grote verbetering in de conferenties die volgden.

Eurocommissaris Dubravka Šuica, ook aanwezig in Maastricht, hoopt vooral dat het evenement de EU wat dichter bij de burgers brengt. "We willen verrijkt worden met de ideeën van de burgers. Daar gaat het om bij deze conferentie", zegt Šuica.

"Ik hoop dat de deelnemers hun aanbevelingen zullen terugzien en merken dat ze van onder af aan iets aan het Europese beleid kunnen doen."

De panelleden komen eind februari nog een keer bij elkaar, in Dublin. Daarna zullen de conclusies van de burgers worden gebundeld en is het aan de EU-landen en het Europees Parlement om zich erover te buigen. Het zal dus nog wel even duren voordat er daarna iets met de ideeën van de burgers gedaan zal worden.