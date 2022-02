Weer geen voorstellingen Pauperparadijs door stikstofbeleid

De geplande voorstellingen van het openluchtspektakel Het Pauperparadijs in het Gevangenismuseum Veenhuizen in Drenthe gaan ook dit jaar niet door. Volgens de producent komt dat door 'onduidelijk stikstofbeleid'.

"Na twee jaar corona-uitstel worden wij nu gegijzeld door een nieuw absurd fenomeen. Stikstof", schrijven regisseur Tom de Ket, schrijver Suzanna Jansen en producent Wolter Lommerde.

Omdat het Gevangenismuseum zes kilometer van een Natura 2000-gebied ligt, moeten alle evenementen een stikstofuitstoot hebben van nul. "Wij stoten natuurlijk bijna niets uit maar wel iets meer dan nul. Vooral door verkeer van bezoekers", aldus het productieteam.

De Ket, Jansen en Lommerde zijn teleurgesteld over de opstelling van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. "Ondanks eerdere toezeggingen van de provincie en de gemeente dat wij deze zomer Het Pauperparadijs konden spelen, blijkt nu dat zij deze toezeggingen toch niet kunnen waarmaken."

Heropvoeding

Het Pauperparadijs vertelt het historische verhaal van de tienduizenden weeskinderen en paupers die in de negentiende eeuw op een schip werden gezet naar Drenthe om daar een heropvoeding te krijgen. "Maar wat begon als een idealistisch experiment om de armoede uit te roeien, liep in de praktijk uit op een drama", aldus de officiële omschrijving.

Het zou de derde keer worden dat het openluchtspektakel in het Gevangenismuseum in Veenhuizen te zien zou zijn. In 2016 en 2017 speelde de voorstelling onder de regie van Tom de Ket, naar het gelijknamige boek van Suzanna Jansen, ook op die locatie en trok toen ruim 90.000 bezoekers. In 2018 verhuisde Het Pauperparadijs naar theater Carré in Amsterdam.