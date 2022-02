Als carnaval doorgaat, dan met huidig coronatoegangsbewijs

Als carnaval doorgaat, wordt daarvoor het 3G-beleid ingezet. Vanmorgen zei minister Kuipers dat carnaval gezien wordt als een 'groot evenement', waarvoor iedereen zich zou moeten laten testen, het zogenoemde 1G-beleid. Maar nu zeggen bronnen dat er hoogstwaarschijnlijk toch zal worden gekozen voor 3G, waarbij je een 'groen vinkje' krijgt als je negatief getest bent, voldoende gevaccineerd of recent van corona genezen.

Het kabinet benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Begin volgende week wordt definitief beslist of de versoepelingen die gisteren zijn aangekondigd echt kunnen doorgaan. Dan komt er ook duidelijkheid over carnaval, waarvoor volgens bronnen dus het huidige coronatoegangsbewijs gaat gelden.

Kuipers zei vanmorgen dat carnaval niet als horeca-aangelegenheid kan worden gezien. "Ik denk dat iedereen nog de herinnering heeft over hoe corona hier ooit begonnen is en wat dat vervolgens betekende voor de aantallen patiënten over het hele land. Dus ik denk dat het antwoord op de vraag of dat een groot evenement is en of je daar infectierisico loopt 'ja' is."

Dat leidde tot onrust onder burgemeesters van carnavalsgemeenten, die zich afvroegen of zij al teststraten moesten gaan inrichten.

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zei vanmorgen dat zij met de burgemeesters in gesprek gaat over de mogelijkheden om veilig carnaval te kunnen vieren.