Ambassade Kiev roept Nederlanders op tot vertrek, richt extra steunpunt op

De Nederlandse ambassade in Oekraïne heeft Nederlanders in het land in een online bijeenkomst geadviseerd om te vertrekken, tenzij hun verblijf in het land echt noodzakelijk is. Voor Nederlanders die willen vertrekken, komt er een extra steunpunt in het westen van het land.

Het advies om te vertrekken is in lijn met het reisadvies dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder gaf voor het land. De ambassade praatte Nederlanders in Oekraïne vanmiddag via een digitale briefing bij over de gespannen situatie in het land. Ongeveer vijftig mensen deden mee aan de online bijeenkomst.

Volgens BNR en het AD heeft ambassadeur De Mol de Nederlanders zelfs dringend geadviseerd het land zo snel mogelijk te verlaten als hun aanwezigheid niet essentieel is. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken ontkent echter dat het zo stellig is gezegd en benadrukt dat het reisadvies voor Oekraïne niet is aangescherpt.

Code oranje

Op dit moment geldt voor heel Oekraïne code oranje, wat betekent dat reizen naar het land wordt afgeraden en dat iedereen die er niet hoeft te zijn het advies krijgt om te vertrekken. Voor de 10 kilometer brede strook langs de grens met Rusland en Belarus en voor de gebieden Donetsk, Loegansk en de Krim geldt een volledig negatief (rood) reisadvies. Daar is het volgens de regering te gevaarlijk om te reizen of er te verblijven.

Tijdens de bijeenkomst kregen de Nederlanders ook te horen dat een steunpunt wordt opgetuigd in de stad Lviv in het westen van het land. De locatie zal fungeren als een trefpunt waar Nederlanders die het land willen verlaten onder meer nooddocumenten kunnen halen en andere hulp kunnen krijgen.

Meer hulp voor Nederlanders

Het extra steunpunt in West-Oekraïne is bedoeld om Nederlanders meer hulp te kunnen bieden, mocht de situatie in het land verslechteren. De woordvoerder zegt dat het steunpunt geen vervanging is voor de ambassade in Kiev en dat er geen sprake van is dat die zal sluiten. "Maar mochten Nederlanders in de problemen komen, dan kunnen ze voortaan ook in Lviv terecht."