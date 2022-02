Hiv-ontdekker Luc Montagnier (89) overleden

De Franse onderzoeker Luc Montagnier, die in 1983 het hiv-virus ontdekte, is op 89-jarige leeftijd overleden. De Nobelprijswinnaar stierf dinsdag in een ziekenhuis in een voorstad van Parijs, heeft de Franse overheid bekendgemaakt.

De viroloog leidde in 1983 het Franse onderzoeksteam dat het human immunodeficiency virus (hiv) ontdekte, dat de ziekte aids kan veroorzaken. De vondst was een belangrijke stap in het onderzoek naar aids, dat zich sinds begin jaren 80 snel verspreidde en veel levens eiste.

Overigens claimde ook de Amerikaanse onderzoeker Robert Gallo dat hij in 1983 hiv ontdekte. In een Frans-Amerikaans verdrag is uiteindelijk vastgelegd dat het virus door beide onderzoeksteams is gevonden.

Montagnier kreeg in 2008 de Nobelprijs voor Geneeskunde, samen met mede-onderzoeker Francoise Barré-Sinoussi. Volgens het Nobelcomité was hun ontdekking van hiv cruciaal voor de ontwikkeling van behandelmethodes voor aidspatiënten.

Door wetenschappers gemeden

De afgelopen jaren deed de viroloog geregeld uitspraken zonder wetenschappelijke basis. Zo zei hij in 2020 dat het coronavirus was gecreëerd in een Chinees laboratorium en vorig jaar stelde hij dat coronavarianten worden veroorzaakt door vaccinaties. Vanwege deze standpunten werd hij de laatste tijd door veel wetenschappers gemeden.

De Franse minister voor Hoger Onderwijs en Onderzoek, Frédérique Vidal, schrijft op Twitter dat Frankrijk een groot onderzoeker heeft verloren. "We weten wat we allemaal aan te danken hebben aan zijn wetenschappelijke werk."

Medewerkers van Montagnier staan op zijn eigen Twitter-account stil bij zijn overlijden: