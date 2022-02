Braziliaanse langlaufster uit Nunspeet mist Olympische Spelen door zwaar ongeluk

Een zwaar auto-ongeluk in de Italiaanse Alpen heeft de olympische droom van de Braziliaanse langlaufster Bruna Moura in één klap kapotgeslagen. In 2026 hoopt ze alsnog aan de start te kunnen staan. "Een geluk dat ik het overleefd heb."

Eind januari was de langlaufster vanuit Italië onderweg naar het vliegveld in München waar ze naar de Olympische Spelen in Peking zou vertrekken, maar onderweg ging het fout. Het busje waar Moura in zat botste frontaal op een vrachtwagen. De chauffeur van het busje overleefde het ongeluk niet. Moura raakte zwaargewond.

Na een verblijf in het ziekenhuis is ze weer thuis in Nunspeet, waar ze sinds kort woont met haar vriend. "Ik heb een beschermengel naast me en dat is mijn vriend Pascal. Ik zit normaal altijd voorin de auto en nu had hij me gevraagd om achterin het busje plaats te nemen. Dat is mijn geluk geweest", vertelt ze aan de lokale omroep RTV Nunspeet. De plek waar Bruna zat, is de enige plek in het busje dat niet beschadigd is geraakt.

De langlaufster heeft naar eigen zeggen veel geluk gehad: