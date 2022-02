Burgemeester Heerlen boos op binnenvallen vaccinatielocatie: 'Grenzen overschreden'

Burgemeester Roel Wever van de gemeente Heerlen is boos op actievoerders die een vaccinatielocatie in de stad zijn binnengevallen. "Ik vind dat dit absoluut niet kan."

Demonstranten maakten vanmiddag een scene op een locatie van de GGD. De activisten stelden dat de GGD-medewerkers schuldig zijn aan moord. Ze voerden een hooglopende discussie met het aanwezige personeel en er was een handgemeen. De betogers weigerden het gebouw te verlaten, waarna de politie is gebeld.

Volgens de burgemeester mogen mensen demonstreren en hebben zij vrijheid van meningsuiting. "Maar het kan niet zo zijn dat er mensen worden aangevallen. Ik vind dat dit echt alle grenzen overschreden heeft", zegt hij tegen 1Limburg. Ook Frank Klaassen van de GGD Zuid-Limburg is woest. "Onze medewerkers zijn al twee jaar lang zeven dagen per week in touw om mensen te helpen. Dat verdient respect."

Smaad en laster

Wever zegt contact te hebben met politie en het Openbaar Ministerie. Volgens hem is er aangifte gedaan. "Ik wil dat dit aangepakt wordt en dat deze mensen veroordeeld worden. Voor wat maakt me niet uit. Maar je mag niemand slaan of beschuldigen van genocide. Dit lijkt op smaad en laster."

Volgens Wever zijn de medewerkers bedreigd en zonder toestemming gefilmd. "Ze zeggen: 'U bent verantwoordelijk. U moet boeten, hangen zelfs'. Dit soort opmerkingen kunnen echt niet. En dan ook nog klappen uitdelen?" Hij heeft er geen woorden voor dat mensen die anderen helpen gezond te blijven, worden aangevallen. "Zijn we gek geworden in dit land?"