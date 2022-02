Arrestaties om tientallen doden in Griekse verzorgingshuis

In Griekenland zijn zeven mensen aangeklaagd voor de dood van zeker dertig bewoners van een verzorgingshuis op Kreta. De slachtoffers zouden tussen 2009 en 2021 door verwaarlozing om het leven zijn gekomen. De kans is groot dat er meer slachtoffers zijn.

Gisteren werden de 68-jarige directeur van het particuliere verzorgingshuis, haar dochter van 43 en vijf anderen opgepakt, onder wie artsen en verpleegkundigen van de instelling. Zij zouden samen een criminele organisatie hebben gevormd die de ouderen verwaarloosde en uitperste. Tientallen anderen moeten zich ook verantwoorden voor hun rol daarbij.

De zaak kwam vorig jaar april aan het rollen toen familieleden en oud-werknemers meldingen maakten van gebrek aan zorg in het tehuis. Onderzoekers kregen al snel wantrouwen toen bleek dat er bij overlijdens vrijwel altijd een hartstilstand als doodsoorzaak werd opgegeven.

'Een hel'

Nu is duidelijk dat de bewoners mensonterend werden behandeld. Zij werden nauwelijks gewassen, kregen zelden schone kleren en handdoeken en scheermesjes moesten worden gedeeld. Sommigen werden vastgebonden op bed of zwaar gedrogeerd.

De instelling trok volgens de onderzoeksrechter slechts 55 cent per dag uit voor eten, waardoor vlees of fruit vaak ontbrak. Melk werd aangelengd en geregeld werden maaltijden gekookt van voedsel dat door supermarkten was weggedaan. Er zouden bewoners zijn gestikt die gedwongen werden gevoed.

Nabestaanden spreken in Griekse media van scenes uit een horrorfilm. "Dit was een marteling. Een hel."

Witwassen

Volgens het Openbaar Ministerie verrijkte de leiding van het tehuis zich door vastgoed en eigendommen van de bewoners voor spotprijzen over te nemen. Ook moesten bewoners hun testamenten aanpassen om bezittingen na te laten aan de verdachten.

De politie denkt dat die praktijken miljoenen opleverden. Bij een inval nam de politie voor 100.000 euro aan cash en juwelen in beslag. Onder de verdachten zouden ook makelaars en ambtenaren zijn die hielpen de transacties wit te wassen.

Doordat er op Kreta een groot tekort is aan verzorgingshuizen, is dit tehuis niet gesloten. De nieuwe leiding heeft een dure verplichting aan de bewoners, vindt de advocaat van nabestaanden. "De slachtoffers krijgen we er niet mee terug, maar de achterblijvers moeten beschermd worden."